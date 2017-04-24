Bartın'da Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan, eski Ulus İlçe Emniyet Amiri tutuklu sanık Levent Mustafaoğlu'nun yargılanmasına başlandı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mustafaoğlu ile avukatı ve yakınları katıldı.



Mustafaoğlu savunmasında, 15 Temmuz akşamı evinde olduğunu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki asker topluluğunu olağan dışı bir durum olarak değerlendirdiğini ve hareketliliği büyük bir terör saldırısı için önlem olarak düşündüğünü öne sürdü.



İstanbul ve Ankara'da askeri hareketliliğin darbe girişimi olduğunun anlaşılmasının ardından i·lçe emniyet amirliği kapısına uzun namlulu bir polis memurunun görevlendirilmesi talimatını verdiğini iddia eden Mustafaoğlu, "Darbe girişimi olduğunu anladım. O akşam ilçe emniyet amirliğine hareket ettim. Emniyete giriş yaptığımda içeride bulunan personelin ellerinde uzun namlulu silahlarla ışıkların altında açık bir hedef olarak beklediklerini gördüm. Hemen personeli içeriye aldım ve karartma yapması talimatı verdim. Emniyet binasındaki personelin ellinde çok sayıda ağır silah görünce, yeterli eğitimleri olmadığı ve olabilecek kazaları engellemek için silahları dolaba koymaları yönünde talimat verdim." dedi.



Sanık Mustafaoğlu, savunmasında şunları kaydetti:



"15 Temmuz darbe girişimi akşamı personelimiz ile ilçe amirlik binasında televizyon izlemeye başladık. Haberlerde şiddet ve çatışma görüntülerini, uçakların emniyet binalarını bombaladığı ve birçok kişinin şehit olunduğuna dair görüntüleri izliyorduk. Personelimin üzerinde çok ciddi bir heyecan ve panik havası vardı. Ben de personel üzerindeki bu baskının azaltılması için onlara çeşitli şakalar yapıyordum. Polis memuru Yusuf Yavuz, 'Amirim gelirlerse ne olur' sorusu üzerine ben, "Ne olacak? Buraya bir onbaşı atarlar biz de selam dururuz." dedim. Polis Yavuz bunun üzerine 'Beni izine ayırın ben bunlara selam durmam' dedi. Ben de, 'Senin rütben mi var? Sen bunları dert ediyorsun' dedim. Tabii bunlar, personeli rahatlatmak için yaptığım şakalardı."



Mahkeme heyetinin, "Örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandığın yönünde rapor var, bununla ilgili ne söyleyeceksin?" sorusu üzerine Mustafaoğlu, söz konusu programı kullanmadığını ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.