Bartın'da Fetö'den 6 Tutuklama

BARTIN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı.



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen 12 kişi, Bartın ile birlikte İstanbul, Manisa, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Trabzon, Kocaeli ve Antalya'da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Örgüte ait eğitim kurumlarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu şüphelilerden 11'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü savcılık sorguları ardından, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise emniyette işlemleri sürüyor. - Bartın