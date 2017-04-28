Bartın'da Fetö Davasında İşadamları Hakim Karşısında

BARTIN Aktif İşadamları Derneği (BAKİAD) yönetim kurulu ve dernek üyelerinin yer aldığı 7'si tutuklu, 15'i tutuksuz, 3'ü firari 25 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında ilk duruşma yapıldı.



Sanıkların, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiye yargılandığı davanın duruşması önceki gün başladı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların tümü hazır bulundu. BAKİAD Yönetim Kurulu Başkanı Birol D.'nin de aralarında bulunduğu firari 3 sanık ise duruşmaya katılmadı. 3 gün süren duruşmada sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklar, iddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmedi. Tanıkların da dinlendiği ilk duruşma bugün sona erdi.



Mahkeme heyeti, tüm sanıkların ve ailelerinin sosyal medya hesapları, telefon görüşmeleri, Bank Asya hesapları, BAKİAD olağan ve olağanüstü kongre kararlarının incelenmesi ve 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Bartın