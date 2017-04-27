Bartın'da Fetö Davası

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı Bartın Aktif İş Adamları Derneği (BAKİAD) üyesi "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan 25 kişinin, yargılanmasına devam edildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 7'si tutuklu, 15"i tutuksuz 3'ü firari 25 sanığın yargılandığı ikinci duruşmaya sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.





Sanıklardan, dernekte yönetim kurulu üyeliği yapan A.Y. terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini ve ticaretle uğraşması sebebiyle dernekte yer aldığını söyledi.





Diğer 6 sanık da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.





Mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.





Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.