Bartın'da Fetö Davası - 25 Kişinin Yargılanmasına Başlandı

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı Bartın Aktif İş Adamları Derneği (BAKİAD) üyesi 25 kişinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 7'si tutuklu, 15"i tutuksuz 3'ü firari 25 sanığın yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Adem Etyemez, terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini ve iddianamede yer alan örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ileri sürdü.



Kentte esnaflık yaptığını ve örgütle bağlantılı BAKİAD'a ticari ilişkilerini geliştirmek için üye olduğunu belirten Etyemez, "Derneğin terör örgütüyle ilgili suç faaliyeti içinde bulunduğu tespit edilmemiştir. Derneğe üye olmak, terör örgütü üyesi demek değildir. Bank Asya'daki hesabım ticari bir hesaptır ve en uygun POS cihazını o bankadan temin ettiğim için hesabı açtırmıştım. Yine evimde ele geçirilen cemaatle bağlantılı yayınevlerine ait dini kitapların hiçbirini okumadım." diye konuştu.



Tutuklu sanıklardan Ali Bahçıvan da derneğe ağabeyinin kurucu üye olması ve kendisinin de ticaretle uğraşması sebebiyle üye olduğunu belirtti.



İşyerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 dolarların mahalle çocuklarının düğün arabalarından aldığı banknotlar olduğunu iddia eden Bahçıvan, kendisinin de bunları sahibi olduğu marketinden alış veriş yapan çocuklardan aldığını dile getirdi.



Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Bahçıvan, tahliyesini talep etti.



Tutuklu sanıklardan Ali Rıza Demirok ise iddianamede yer aldığı gibi Fetullah Gülen'i ziyarete gitmediğini öne sürerek, "Fetullah Gülen'i dini bilgiler veren kişi olarak biliyordum ama daha sonra örgüt lideri olduğunu gördük. FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu da 15 Temmuz gecesi öğrendim." dedi.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına ertelendi.



Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.