Bartın'da Eğitime Kar Engeli

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamı ile il genelinde tüm köylerde ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, il, ilçe ve belde merkezlerindeki durumun ilerleyen saatlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.