Bartın'da Çiftçilere "Tarım Sigortaları" Semineri Verildi

Bartın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğünce çiftçilere "Tarım Sigortaları" semineri verildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminer kapsamında, çiftçilere, TARSİM'in işleyişi, çalışma alanları ve 2017 yılı uygulamaları hakkında bilgiler verildiği kaydedildi.



Seminere, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram, İl Tarım Müdür Yardımcısı Sadık Kelez, TARSİM Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Hanifi Can, Bartın Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Gül, Şube İlçe Müdürleri, teknik personel ve çiftçilerin katıldığı ifade edildi.



Açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram'ın şu görüşlerine de yer verildi:



"Çiftçilerimizin bu afetlerden dolayı meydana gelen zararları, ürünlerini sigortalatmadıkları için karşılanamamaktadır. Bu nedenle çiftçilerimizin ürünlerini sigortalatma bedelinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığı TARSİM'e sigortalatmaları oluşabilecek zararların ve mağduriyetlerin karşılanması açısından önem arz etmektedir."