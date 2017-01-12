Bartın'da Çiftçilere Eğitim Verildi

Bartın'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce çiftçilere verilen "güvenli tarım aracı ve traktör kullanımı" eğitimlerinin tamamlandığı bildirildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden verilen açıklamada, eğitimlerin, Bartın Valiliği koordinesinde İl Emniyet ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlükleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.



Kentteki tüm ilçe ve beldelerde çiftçilere eğitimin verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Güvenli Tarım Aracı ve Traktör Kullanımı Projesi doğrultusunda planlanan, ilçe, belde ve köylerde yürütülen eğitim çalışmalarımızda sona gelindi. Toplamda 17 köyde 349 kişiye bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ayrıca tescilsiz tarım araçları ile römork kullanan traktörleri satan 21 firmaya satış esnasında, bu araçların karayoluna çıkış şartları ve ışık donanımı, muhtemel kaza riskleri gibi tarım alet ve makinaları satışı yapan firmaya bilgilendirme çalışmaları i·l müdürlüğümüzce gerçekleştirildi."