Bartın merkezli 3 ilde yapılan FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, Bylock kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
FETÖ soruşturması kapsamında Bartın merkezli Niğde ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında kamu çalışanlarının da olduğu öğrenildi. Şahısların Bylock kullandıkları belirlendi. - BARTIN
Bartın'da Bylock Operasyonu: 14 Gözaltı
Bartın merkezli 3 ilde yapılan FETÖ’ye yönelik operasyonlarda, Bylock kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Bartın merkezli 3 ilde yapılan FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, Bylock kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
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