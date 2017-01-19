Bartın'da Bylock Operasyonu: 14 Gözaltı

Bartın merkezli 3 ilde yapılan FETÖ’ye yönelik operasyonlarda, Bylock kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da Bylock Operasyonu: 14 Gözaltı

Bartın merkezli 3 ilde yapılan FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, Bylock kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

FETÖ soruşturması kapsamında Bartın merkezli Niğde ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında kamu çalışanlarının da olduğu öğrenildi. Şahısların Bylock kullandıkları belirlendi. - BARTIN

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