Bartın'da "Bylock" Kullanan 5 Kişi Tutuklandı

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri polis 5 kişi tutuklandı.



Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince geçen hafta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiası ile gözaltına alınan biri polis 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ByLock kullandıkları iddia edilen O.S.,H.U.,H.S., H.İ. ve M.K. mahkemece tutuklanırken, M.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BARTIN