Bartın'da Belediye Meclisi Toplantısındaki Tartışma

AK Parti Bartın İl Başkanı Hüseyin Manav, dün belediye meclis toplantısında AK Parti meclis üyeleriyle tartışan MHP Belediye Başkan Vekili Mehmet Sandıklı'ya tepki gösterdi.



Manav, parti binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin, Belediye Başkan Vekili Sandıklı'nın hakaret ve aşağılamalarına maruz kalmasını kesinlikle kabul etmediğini söyledi.



Sandıklı'nın söylediği söz ve davranışları kendisine misliyle iade ettiğini vurgulayan Manav, "Bartın Belediyesi, meclisiyle birlikte başkanın yönetimindedir. O toplantının amiri, yöneticisi Belediye Başkanı Cemal Akın'dır. O, Mehmet Sandıklı denen zatı muhterem, belediye başkanına rağmen ortaya çıkmaya çalışıyorsa bu da başkana yapılmış bir hakarettir. Bunun böyle değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.



Manav, oranın amiri ve yöneticisinin Akın olduğu için Sandıklı'yı susturması ve orada sükuneti sağlaması gerekenin Belediye Başkanı Akın olduğunu sözlerine ekledi.



AK Parti Belediye meclisi üyesi Sanem Taşdemir de kadın meclis üyesi olarak çok ciddi sözlü saldırılara maruz kaldığını anlattı.



"Ellerde tespihlerle belediyede nara atar şekilde bir bayan belediye meclis üyesine sözlü saldırıda bulunmak, herhalde 'siyasi tarz." diyen Taşdemir, "Biz oraya kişisel sorunlarımızı çözmek için gitmiyoruz. Biz halkın sorunlarını çözelim, ülkemizin çok ciddi sorunları var ve el ele olalım, birlikte çözüm bulalım, 'Bartın olarak ne yapabiliriz?', bunun için gidiyoruz ama gördük ki dün yaşanan olay, bizim bu mücadelemizde yalnız olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.



MHP grubunun dünkü meclis toplantısına çok şık geldiğini gördüklerini, bunun üzerine MHP'li arkadaşlarına, "Bu ne şıklık, hayırdır? diye soru yönelttiklerini aktaran Taşdemir, şunları söyledi:



"Bize, 'Size telefon gelmedi mi? Fotoğraf çekimi için bugün kravatlı gelin.' denildi. Bize hiçbir şekilde böyle bir telefon edilmedi. Toplantı bittikten sonra 'Hadi fotoğraf çektiriyoruz.' denildi. Diğer arkadaşlarım ve CHP'liler, haber verilmediği için çıktılar ancak Belediye Başkanı, 'Siz nereye çıkıyorsunuz. Fotoğraf çektirilecek. Fotoğrafa girmeyen bir daha meclise gelmesin. Fotoğrafa girmeyeni fotoğraf çektirmek istemediler diye isim isim kitapçığa yazın.' şeklinde ithamlarda bulunmuştur. Bütün ortamı geren ve bunlara müsaade eden kendisidir. Belediye Başkanlığı sıfatına hiçbir şekilde yakışmamıştır.



Burada bize değil, halkın iradesine sözlü saldırı vardır. Bir daha belediye meclisine gelmeyin ne demektir? Biz korkak değiliz. Her zaman mücadeleci bir parti olduk. Biz halkın iradesini temsil ediyoruz. Toplantıya katılıp katılmamamıza belediye başkanı ya da meclis üyeleri karar veremez."



Dün 2017 yılının ilk Belediye Meclisi toplantısında daha önceden haber verilmediği gerekçesiyle fotoğraf karesine girmeyi reddeden AK Partili meclis üyeleri ile MHP'li Belediye Başkan Vekili Mehmet Sandıklı arasında tartışma yaşanmıştı.