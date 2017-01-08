Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü

Bartın'da bir evin 2'nci katındaki evinin balkonundan dereye düşen zihinsel engelli hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Hasankadı beldesi Merkez Mahallesi Altınoğlu Sokakta bulunan evinin balkonuna çıkan zihinsel engelli Turgut Demirel (33), bir anda dengesini kaybederek balkonun altında bulunan dereye düştü.



Evinde bulunan annesi Vasfiye Demirel, oğlu Turgut Demirel'i Göremeyince Aramaya başladı Anne Vasfiye Oğlu Turgut'a Seslendi,, balkona koşunca oğlunun dereye düştüğünü gördü. Oğlunun düştüğü yere giden anne, 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık Ekiplerin incelemesinde, Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bartın Kadın Doğum Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma Soruşturma Başlattı. - BARTIN