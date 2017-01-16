Bartın'da "Ayrılsak da Beraberiz 3. Şarkılar Bizi Söyler" Konseri

Bartın İl Kültür Turizm Türk Sanat Müziği Korosunca "Ayrılsak da Beraberiz 3. Şarkılar Bizi Söyler" konseri verildi.



Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan İl Turizm Müdürü Fuat Dursun, Türk Sanat Müziği'nin, yüzyılların birikimi ile oluşmuş derin ve anlamlı bir müzik türü olduğunu söyledi.



Türk Sanat Müziği'nin ruhun ilacı olduğunu söyleyen Dursun, şöyle devam etti:



"Eskiden Ortaçağ Avrupa'sında akıl hastalarının beyinlerini uyuşturmak için delerlermiş. Fakat bizim atalarımız akıl hastalarını Türk Sanat Müziği ile tedavi edermiş. Yani bu kadar anlamlı ve derin bir müzik türüdür. Koromuz, geçmişimizi yad ediyor, geleceğe taşıyor ve büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Türk Sanat Müziği, bizim topraklarımızda yetişmiş ve bizim topraklarımızda hayat bulmuştur. Tamamen bize ait bir müzik türüdür. Onun için Türk Sanat Müziğini gelecek nesillere aktarmamız lazım."



Sunuculuğunu Selda Doğan'ın üstlendiği, Şef Sezen Özen yönetimindeki İl Kültür Turizm Türk Sanat Müziği Korosu'nun sevilen şarkıları seslendirdiği konsere, vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.