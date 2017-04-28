Bartın'da Aydınlatma Yatırımları

Bartın'da son 2 yılda 1 milyon 100 bin liralık aydınlatma yatırımı yapıldığı bildirildi.



Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarının sürdürüldüğü belirtildi.



Kurumun kaliteli hizmet hedefiyle, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bartın'da yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor. İlde, son 2 yılda 1 milyon 100 bin liralık aydınlatma yatırımı yapılmış olup, yıl içinde de yaklaşık 800 bin liralık yatırım yapılacaktır."