Bartın'da Adli Tıp Uzmanı Fetö'den Tutuklandı

Bartın'da adli kontrol şartı ile serbest bırakılan adli tıp uzmanı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.



Bartın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen ve mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan adli tıp kurumunda görevli doktor M.D., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Bugün yeniden adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BARTIN