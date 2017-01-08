Bartın'da 91 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bartın'da kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu ulaşıma kapandı.



Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Bartın merkeze bağlı 33, Amasra'da 15, Kurucaşile'de 10, Ulus'ta 33 olmak üzere toplam 91 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, Özkarkom ekiplerinin 59 personel ve 27 adet kar temizleme aracı ile yol açma çalışmalarının 24 saat esasına dayalı yol devam ettiği belirtildi. - BARTIN