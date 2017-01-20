Bartın'da 30 Bin 746 Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

Bartın'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 30 bin 746 öğrenci 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarı karnelerini aldı.



Bartın genelinde 2 bin 177 öğretmenin olduğu ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam bin 873 derslik ve 160 okulda 30 bin 746 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Takdir ve teşekkür belgeleri alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfları olanlar üzüntü yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler, mutluluklarını sınıftan çıkarak dışarıda kendilerini bekleyen aileleri ile paylaştı.



Bartın Protokolü de Gürgenpınarı İlkokulu'nda düzenlenen törende bir araya geldi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Bartın Valisi Nusret Dirin, "Bugün itibariyle 30 bin 746 öğrencimiz karnelerini aldılar. Tabi çocuklarımız sistemden bakıyorlar aslında. Herkes notunu puanını öğreniyor. Karne biraz daha sembolik gibi. Ancak bu belgeler ömür boyu saklanıyor. Bizlerin de dosyalarında hala duruyor. Çok güzel hatıralar. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi bir dinlenme dönemi diliyorum. Önümüzdeki yarıyılda kazasız belasız buluşmak dileğiyle" dedi. - BARTIN