Bartın'da 19 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Bartın'da polisin düzenlediği operasyonda 19 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yapmış olduğu operasyonda A.A.T. isimli şahıs 19 adet uyuşturucu hap ile 2 paket halinde esrar maddesi ile yakalandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN