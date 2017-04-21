Bartın'da 17 köye ulaşım sağlanan yol çöktü



BARTIN'da 17 köye ulaşımın sağlandığı yolun 100 metrelik bölümü heyelan nedeniyle çöktü. İl Özel İdare ekipleri, köylere ulaşımın sağlanması için alternatif yol çalışmasına başladı.



Kentte etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Gece metrekareye 9.5 kilogram yağış düştü. Yağmur, Bartın ile Arıt Köyü arasındaki yolun Çöme Boğazı mevkisinde heyelana yol açtı. Arıt ile birlikte 17 köye ulaşımın sağlandığı yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. Heyelan bölgesinde önlem alındı. İl Özel İdare ekipleri, köylere ulaşımın sağlanması için çöken yolun alt tarafında alternatif yol çalışması başlattı.



Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, "Gece saatlerinde bölgeye yağan yağmur nedeniyle Çöme Boğazı'nda, 17 köye bağlantısı bulunan yol çöktü. Şu anda trafik oradan verilemiyor. Köylere ulaşımın sağlanması için alternatif olan orman yolunda çalışmalarımız başladı" dedi.