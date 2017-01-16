Bartın Belediye Başkanı Akın'dan Esnaf Ziyareti

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların talep ve önerileri çerçevesinde hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.



Görev süresinde her zaman halkın içinde olduğunu, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini ve çözüme kavuşturmak için çalıştığını aktaran Akın, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar hep halkın içinde oldum. Bu sayede vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini yerinde dinleyip olabilecek en etkili şekilde hizmet verdik. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve temaslarımıza aynı şekilde hiç ara vermeden devam edip, tempomuzu her geçen gün daha çok arttırarak hizmet çıtamızı en yükseklere ulaştırma gayreti ve kararlılığı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."