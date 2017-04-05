Bartın Bakan Özlü: Türkiye'nin Gerçek Açığı Teknoloji

Bakan Özlü: Türkiye'nin gerçek açığı teknoloji



BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin gerçek açığının teknoloji olduğunu belirterek, "Türkiye'nin teknolojiye ihtiyacı var. Biz ne zaman ki teknoloji açığımızı kapatırsak o zaman biz Türkiye olarak dış ticaret açığımızı da kapatacağız, cari açığı da kapatacağız" dedi.



Açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bartın'a gelen Bakan Özlü, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan İnovasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, partililer ve iş adamlarının katıldığı törende konuşan Bakan Özlü, Türkiye'nin her şeye rağmen büyüdüğünü belirterek, "Biliyorsunuz Türkiye geçen sene yüzde 2.9 oranında büyüdü. Bu oran bile AB ülkelerindeki gibi büyüme ortalamasının yaklaşık iki katı. Sanayimizde geçen sene yüzde 4.5 oranında büyüdü. Sanayimiz de büyüyor. Maalesef 15 Temmuz'un tesiriyle geçen sene sadece üçüncü çeyrekte küçülme yaşadık. Eksi 1.8 küçülme yaşadık. Diğer bütün dönemlerde birinci çeyrekte, ikincide ve son çeyrekte hep Türkiye büyüyor. Türkiye büyüdü ve büyümeye devam edecek. Türkiye nasıl büyüyecek, inovasyon ile büyüyecek. Teknoloji ile büyüyecek. Sanayi ile büyüyecek. Büyümemizin lokomotifi sanayidir. Ancak sanayimiz büyürse Türkiye büyür. Bunun bilincindeyiz. Bakanlık olarak da sanayimize ilişkin bütün alt yapıları destekliyoruz. OSB'leri destekliyoruz. Endüstri bölgelerimizin kuruluş çalışmalarını hızlandırıyoruz. Sanayi sitelerimizle ilgili faaliyetlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu. Sanayinin inovasyona ihtiyacı olduğunu açıklayan Bakan Özlü şunları söyledi: "Türkiye'nin teknolojiye ihtiyacı var. Türkiye'nin gerçek açığı tekonolji açığıdır. Biz ne zaman ki teknoloji açığımızı kapatırsak o zaman biz Türkiye olarak dış ticaret açığımızı da kapatacağız. Cari açığı da kapatacağız. Çünkü teknoloji demek yüksek katma değer demek. Bakın herkes söylüyor. Artık yüksek katma değerli ürünler üretmemiz gerektiğini hepimiz söylüyoruz. Nedir bu, yüksek katma değerli ürün demek yükte hafif pahada ağır ürünler demektir. Bunun da tek yolu teknolojidir. Teknolojiyi haiz ürünler üreteceğiz. Bunu da OSB'lerde üreteceğiz, endüstri bölgelerinde üreteceğiz. Bu faaliyet, bu yatırım geçekten bu bölge için önemli. Bartın için önemli. Bu yatırımların yapılmasına vesile olanları tebrik ediyorum" Açılış kurdelesini kestikten sonra İnovasyon Merkezi'ni gezen Bakan Özlü, daha sonra OSB'de bulunan demirçelik fabrikası ile otomobil hortumu üreten bir fabrikayı ziyaret etti. Bakan Özlü, OSB programının ardından AK Parti seçim bürosuyla partililerle bir araya gelip esnafları ziyaret etti.