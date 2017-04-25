Barselona'da 9 Terörist Yakalandı

Barselona'da, Brüksel saldırılarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 9 terörist yakalandı.



Barselona'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 9 teröristin yakalandığı bildirildi. Katalan bölgesel yetkilileri yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında, yürütülen operasyonlarda Barselona ve birkaç yerel bölgede 9 teröristin yakalanıp gözaltına alındığını belirtti. Katalonya'nın bölge genel başkanı Jordi Jané, basına yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 4 şüphelinin Brüksel hava limanı ve Mart 2016'daki metro saldırıları ile bağlantılı olduklarını, ancak İspanya'ya karşı bir saldırı planı içersinde olmadıklarını söyledi. Katalonya'nın bölgesel polis teşkilatı Mossos d'Esquadra ise, yerel saat 04: 40'ta, 9 şüphelinin tutuklanmasına yol açan, eş zamanlı baskınların gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca Mossos basın açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin, vatandaşların şüphelenmesi sonucu başlatıldığını söyledi. Edinilen bilgilere göre, tutuklanan şüphelilerin kimliği açıklanmazken, 30-40 yaşları arasındaki şüphelilerin Fas kökenli olduğu ve şüphelilerin Barselona'dan Fas'a düzenli olarak geziler gerçekleştirdiği aktarıldı.



Belçika'nın Brüksel şehrinde Maelbeek metro istasyonunda ve Brüksel Havalimanı'nda, 22 Mart 2016 tarihinde yerel saat 08: 00 ile 09: 11 saatleri arasında DEAŞ terör örgütünün düzenlediği, silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırı sonrası 33 kişi hayatını kaybederken, 250 kişi ise yaralanmıştı. - BARSELONA