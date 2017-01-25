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Barrick Gold'un Üretimi Yüzde 10 Azaldı
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Barrick Gold'un Üretimi Yüzde 10 Azaldı

Dünyanın en büyük altın üreticisi Barrick Gold'un altın üretimi 2016'da yüzde 10 azalma kaydetti.

Barrick Gold'un Üretimi Yüzde 10 Azaldı

Dünyanın en büyük altın üreticisi Barrick Gold'un altın üretimi 2016'da yüzde 10 azalma kaydetti.

Kaynak: Dunya.com