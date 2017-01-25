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Barrick Gold'un Üretimi Yüzde 10 Azaldı
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Barrick Gold'un Üretimi Yüzde 10 Azaldı
25 Ocak 2017 Çarşamba 17:52
Dünyanın en büyük altın üreticisi Barrick Gold'un altın üretimi 2016'da yüzde 10 azalma kaydetti.
Dünyanın en büyük altın üreticisi Barrick Gold'un altın üretimi 2016'da yüzde 10 azalma kaydetti.
Kaynak:
Dunya.com
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[9198394] Dunya.com
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