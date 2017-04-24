Barracuda Tour' Istanbul'da Ikinci Kez Düzenlendi

'Barracuda Tour' İstanbul'da ikinci kez düzenlendi



Erdinç YILDIRIM/İSTANBUL(DHA) BENETEAU tarafından uzun yıllardır yurtdışında düzenlenen amatör sportif balıkçılık turnuvası Barracuda Tour'un ikincisi bu yıl Tezmarin ve Suzuki Marine işbirliği ile İstanbul'da gerçekleştirildi.



Tezmarin ve Suzuki Marine işbirliğiyle düzenlenen amatör sportif balıkçılık turnuvası 'Barracuda Tour' İstanbul'da ikinci kez düzenlendi. 23 Nisan Pazar günü Barracuda ve Antaresoutboard model teknelerin katılımı ile Kalamış'tan start verilen yarış, zorlu bir 3 saatlik etabın ardından Burgazada'da son buldu.



Ülkemizde sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyonda birinci olan Selçuk Kiper ve ekibi, 17-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Fransa Le Crouesty'de düzenlenecek olan Uluslararası Barracuda Tour'a Tezmarin sponsorluğunda gitme şansını yakaladılar.Sportif balıkçılık heyecanını bu tür etkinlik ve aktivitelerle daha çok yaşamak isteyen katılımcılar, önümüzdeki yıllarda da devamının gerçekleştirileceği Barracuda Tour'dan heyecanlı ve keyifle ayrıldılar.



Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Suzuki Marine ve Tezmarin olarak bu yıl ikicisini düzenliyoruz. Bu etkinlik ülkemizde sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor. 2 yıldır devam eden işbirliğimizle son yapılan fuarlarda da başarımızı arttırdık." dedi.



Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner, "Bu sene bu etkiliğin ikincisini yapıyoruz. Her sene daha da ilgi çekerek büyüyor. Katılımcılar geçen seneden daha fazla. Birinci olan Fransa LeCrouesty'de düzenlenecek olan Uluslararası Barracuda Tour'a götüreceğiz. Ülkede balıkçılık keyifli hale gelmeye baladı. Bu etkinlikle buna öncülük yapıyoruz." dedi.



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(Tür: İstanbul)