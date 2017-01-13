Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu Kırıkkale Barosunu Ziyaret Etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Barosunu ziyaret etti.



Baro ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, dış politikada doğru adımlar atmaya başlandığına değinerek, "Dünün yanlışlarından ders alarak yanlıştan dönenleri tebrik ederiz, destekleriz" diye konuştu.



"Anayasa konusunun siyasi parti meselesi gibi ortaya konulmasına Barolar birliği olarak karşıyız" diyen Feyzioğlu, "Bizler hukukçuyuz. Herhangi bir siyasi partiden olabiliriz. Hiç fark etmez ancak mesele bir siyasi partiyi, diğerini desteklemekten çok ötedir. Türk milletinin vatanı ile bölünmez bütünlüğü ile ilgilidir. En acımasız yıkıcı, bölücü saldırılarla karşı karşıyayız. Biz bu saldırıları yapan teröristlerin ve arkasındaki küresel güçlerin saldırılarına karşı ancak milli birliğimizi güçlendirerek durabiliriz. Milli birliği güçlendirmenin yolu milleti temsil eden Cumhurbaşkanını korumaktır. Milleti temsil eden Cumhurbaşkanını bir siyasi partiyi temsil eder hale getirmek önce milletin parçalanmasına sonra vatanın parçalanmasına giden bir yolun başıdır" ifadelerini kullandı.



Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, konuşmasının son bölümünde ise 100 bin avukat içinde 282 FETÖ'den tutuklu avukat olduğunu sözlerine ekledi. - KIRIKKALE