Baro Başkanlığı Koltuğunu Çocuklar Devraldı
Mersin Barosu Başkanı Ali Er, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve kutlama haftası kapsamında Baro Başkanlığı koltuğunu çocuklara devretti.
Mersin Barosu Başkanı Ali Er, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve kutlama haftası kapsamında Baro Başkanlığı koltuğunu çocuklara devretti.
Merkez Toroslar ilçesindeki Necatibey İlkokulu'nun öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticileri ile birlikte 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Mersin Barosu'nu ziyaret ettiler. Ziyarette, çocukları Baro Başkanı Ali Er karşılarken, koltuğunu devralan öğrenciler, çeşitli sorular sordular ve günün anlamını taşıyan 23 Nisan şiirleri okudular. Çocukların bayramını kutlayan ve 23 Nisan'ın önemini anlatan Er, Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte öğrencilere Çocuk Hakları Kitapçığı ve çeşitli hediyeler verdi. - MERSİN