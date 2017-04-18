Baro Başkanından Cumhuriyet Savcısı Hakkında Suç Duyurusu

Kahramanmaraş Baro Başkanı Vahit Bağcı, Kahramanmaraş Adliyesinde görevli Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı N.K. hakkında Cumhurbaşkanına sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı karikatür sebebiyle suç duyurusunda bulundu.



Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı N.K'nın 4 Haziran 2014 yılında sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün bulunduğu paylaşımından dolayı suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.



Suç duyurusu konu olan karikatürde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir koltuğa oturtup "Çekersem düşersin ona göre" yazısı yer alıyor.



Öte yandan Kahramanmaraş merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında Kahramanmaraş Baro Başkanı Vahit Bağcı'nın da bulunduğu 7 avukat gözaltına alınmış, Bağcı 23 Martta adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.