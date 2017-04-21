Baro Başkanı Han, 23 Nisan'ı Kutladı

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir" dedi.



Han, 23 Nisan'ın önemine dikkat çekerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanında Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı, egemenlik hakkı büyük önem taşımaktadır. Bu önemli günü Mustafa Kemal Atatürk 'Çocuklar milletin geleceğidir' düşüncesi ile milletin egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan yarınlarımızın teminatı, geleceğimizi biçimlendirecek olan çocuklara armağan etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Çocuklarımızın değerlerine bağlı, birlikte yaşama kültürünü özümsemiş, insanlara doğaya ve hukuka saygılı, kendine güvenen, çalışkan, hayata çağının ilerisinde bir ufka bakabilen bireyler olarak yetişmeleri için çok çalışmalı ve onlar için güzel örnekler olmalıyız. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı, minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA