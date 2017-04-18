Baro Başkanı Er: "Milletin İradesini Yansıttığı Sonucu Tartışmanın Ülkemize Faydası Yoktur"

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, milletin referanduma yüzde 85 katılımla hem iradesine hem de demokrasisine sahip çıktığını belirterek, "Kısır siyasi tartışmalarla milletin iradesini yansıttığı bu sonucu tartışma malzemesi haline getirmenin, ülkemize ve milletimize faydası yoktur" dedi.



Baro Başkanı Er, yazılı bir açıklama yaparak, anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirdi. Referandum sonucunun Türkiye'ye ve millete hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Er, referandum sonucuna itirazlara da değinerek, "Milletimiz, oyunun rengi ne olursa olsun yüzde 85 gibi bir katılım göstererek hem iradesine hem de demokrasisine sahip çıkmıştır. Seçim sonucuna itirazların olması doğaldır. Bu itirazların Yüksek Seçim Kurulu tarafından objektif olarak, hiçbir şaibeye mahal vermeden değerlendirilmesi ve karar verilmesi gerekmektedir" dedi.



Bugünden itibaren gereksiz tartışmalarla ülke gündemini meşgul etmek yerine, tüm Türkiye olarak herkesin yeni hedeflere odaklanmasında fayda gördüğünü belirten Er, "Kısır siyasi tartışmalarla milletin iradesini yansıttığı bu sonucu tartışma malzemesi haline getirmenin, ülkemize ve milletimize faydası yoktur. Milletimiz üzerine düşen görevi demokratik olgunlukla yerine getirmiştir. Bundan sonra her seviyede birlik ve beraberlik içinde adımlar atılmalıdır. Sonuçlara saygı duymak gerekiyor. Sonuçlar seçimin galibi olmadığını, aksine ülkemizin yarısına yakını veya yarısının da sesine kulak verilmesi gerektiğini göstermiştir. Bu sonuçlar başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi parti ve liderlerine büyük sorumluluk yüklemiştir. Kısır siyasi çekişmeleri bırakıp geleceğe odaklanmak gerekir. Uyum yasaları ile de toplumsal mutabakat ve uzlaşma sağlanması, çıkarılacak olan bu yasaların toplumun tüm kesimini kapsaması, mutlu edici ve umut verici olmasını gerektirir" ifadelerini kullandı. - MERSİN