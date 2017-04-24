Baro Başkanı Arslan: Soma Davası'nda Artık Karar Verilmeli

MANİSA Barosu Başkanı Ali Arslan, 11 Temmuz'a ertelenen Soma Davası'na ilişkin tüm delillerin toplandığına dikkat çekerek, 3 yılı aşkın süren davanın artık sonuçlanması gerektiğini söyledi.



Manisa'nın Soma ilçesi'nde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 17'inci duruşması geçen 19 Nisan Çarşamba günü yapıldı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik olmak üzere 6'sı tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada savcı Şükrü Akyıl, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından madende sabotaj yapıldığı iddiası kapsamında Manisa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayı gerekçe göstererek ek süre talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi. Öte yandan, taleple ilgili şerh koyan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, Manisa Cumhuriyet Savcılığındaki FETÖ'nün sabotaj iddiası soruşturması sonucunu beklemeden Savcı Şevket Akyıl'dan mütalaasını 11 Temmuz'daki duruşmada vermesini istedi.



'TÜM DELİLLER TOPLANDI'



Soma Davası'nın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini belirten Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, 11 Temmuz'da kararın verilmesi gerektiğini söyledi. Arslan şöyle konuştu:



"Aradan geçen 3 yıllık süreç içerisinde bir savcılık aşaması oldu. Yaklaşık 6- 7 ay iddianame aşaması sürdü. Daha sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Düzgün bir şekilde tüm bilgiler toplanarak, ciddi bir yargılama süreci geçti. Davaya müdahil olan şehit yakını avukatlarının tüm talepleri yerine getirildi. Toplanılması istenilen tüm deliller toplandı. Maden ocağında keşif yapıldı. Yapılan keşifte facianın nasıl çıktığı ve nasıl meydana geldiğine yönelik detaylı bir inceleme yapıldı. Mahkemeye raporlar sunuldu. Raporlara itirazların ardından ek raporlar sunuldu. Sanıklar bunlar üzerinde savunmalarını yaptı. Müdahil avukatlar bunlarla ilgili olumlu ya da olumsuz eleştirilerini dile getirdiler. Davada toplanmayan herhangi bir delil kalmadı. Davanın artık sonuçlanması gerekiliyor. Çünkü artık bu faciayı yaşayan şehit ailelerinin çocukları, eşleri, anneleri, babaları ve kardeşleri bu davayı 3 yıla yakındır takip ediyor. Artık sonuca ulaşılmasını istiyorlar. Hiç değilse adaletin gerçekleşmesiyle acıların hafifleyeceğini düşünüyorlar."



'MAHKEME ÜZERİNDE BASKI MI VAR?'



Davanın 11 Temmuz'da görülecek 18'inci duruşmasında da kararın verilmemesi halinde, "Mahkeme üzerinde bir baskı mı oluşturuluyor?" söylentilernin ortaya çıkacağını öne süren Avukat Arslan şunları kaydetti:



"Son üç duruşmadır karar bekleniliyor. Fakat son üç duruşmadır, savcılık makamı son mütalaasını vermediği için dava uzuyor. Bu davanın uzaması, faciada şehit olan madenci ailelerinin acılarının daha da büyümesine ve soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor. Zaten davanın bir tarafı ekonomik yönden güçlü bir taraf. Diğer tarafı ise avukat bile tutamayan bir taraftan oluşuyor. Temmuz ayında yapılacak duruşmada savcının mütalaasını vererek sonuçlanmasını bekliyoruz."



- Manisa