Baro Başkanı Ahmet Atam'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Atam, "23 Nisan 2017, Kurtuluş Savaşı'nı yönetme şerefine de nail olacak Gazi Meclis'in 97. Kuruluş yıl dönümü 97. yıl önce bugün 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen yürekli insanlar, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuş ve bu kuruluşun kıvancını da çocuklara armağan etmişlerdir. Bu yönüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramdır.Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece savaşın ağır ve en aleyhe koşullarında kurulmuş bir parlamento değil, o ağır şartlarda bile milletin kurtuluşuna inanan, millet egemenliğini her şeyin ve herkesin üzerinde gören, fedakar ve vefakar bir kadronun sembolü ve de en büyük eseridir. Kurulduktan çok kısa bir süre sonra düşmanın top sesleri altında çalışmak zorunda kalan ve bu zor günlerde bile yasama faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, büyük Türk Milleti'nin mukadderatının değiştiği en önemli günlerden biridir.Böylesine anlamlı bir günde Cumhuriyetimizin kurucusu olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, top sesleri altında görev yapan Birinci Meclisin kahraman üyelerini şükran ve minnetle anıyor, bugünlerimizin anlamı, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızın bayramlarını da bu kutsal emanete sahip çıkacaklarına olan inancımızla kutluyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA