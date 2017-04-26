Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Halkevi mevkii D-100 Karayolunda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 KP 1299 plakalı aracın sürücüsü S.G. direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü S.G hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans yaralı sürücüyü kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.



Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ