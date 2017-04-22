Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Davut Kadıoğlu hayatını kaybetti.



Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Bir gümrük firmasında çalışan Davut Kadıoğlu idaresindeki 34 LB 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Davut Kadıoğlu, otomobilde sıkışırken, kazayı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Davut Kadıoğlu'nu hasar gören araçtan çıkardı. Yaralanan Davut Kadıoğlu, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Körfezkocaeli