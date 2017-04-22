Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında İstanbul istikametinde seyir halinde olan Deniz Kadıoğlu idaresindeki 34 LB 550 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yolda seyir halinde olan vatandaşların kazayı görüp haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak 112 ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ