Bariyer Otomobile Saplandı; 2 Yaralı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde TEM otoyolunda otomobil, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan 63 yaşındaki Vehbi Kaya yönetimindeki 06 FF 1243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TEM Otoyolu ile Akyazı gişeleri yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle bariyerler otomobilin içerisine girdi. Yaralanan Vehbi Kaya ve eşi Sultan Kaya araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Sakarya