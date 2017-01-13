Barista Temel Eğitimi

Barista becerileri ile tanışmak için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın!



USLA - MOC - Ministry of Coffee işbirliğiyle "Avrupa Nitelikli Kahve Birliği (Special Coffee Association Europe – SCAE)"nin kalitesi ve ilkeleri doğrultusunda en iyi standartlarda gerek teorik gerekse uygulamalı olarak eğitim almasını sağlamaktadır.



Neler Öğreneceksiniz?



Genel kahve bilgileri, yetiştirici ülkeler, kahvenin tarihi, kahve çekirdeği türleri, kahvelerin tazelik süreleri, kahve çekirdeğinin kavrulması hakkında temel bilgiler, kahve öğütme, dozajlama ve tamping standartları, espresso makinesi çalışma düzeni ve genel sorun çözme bilgileri, temel süt işleme teknikleri, öğütücü makinesinin tanıtımı.