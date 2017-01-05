Barışmak İçin Çağırdığı Eski Eşini Göğsünden Bıçakladı

Erzurum'da barışmak için çağırdığı eski eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Bahçevan sokak üzerinde saat 21. 30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Yumuk bir süre önce boşandığı eşini telefonla arayarak barışmak istediğini söyledi. Olumsuz cevap alınca 3 TL'ye bir bıçak satın alıp Bahçevan sokak üzerinde yürüyen eski eşi S.D.'nin yanına gitti. Taner Yumuk, cebinden çıkardığı bıçağı eski eşine gösterip sol omuzuna sarılarak "Hadi evimize gidelim" diyerek tehditte bulundu. Bu sırada ikili arasında çıkan arbedede S.D., göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.



Olay sonrası S.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis tarafından yakalanan Taner Yumuk'ta 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevine gönderildi. - ERZURUM