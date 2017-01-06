İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, "Barışın Yolu Kudüs'ten Geçer" adlı programa ev sahipliği yapacak.



Asırlar boyunca farklılıklara karşın bir arada yaşamanın en güçlü örneğini veren ve dört semavi dinin buluştuğu, barışın simgesi Kudüs şehrinin konuşulacağı etkinlik, 13 Ocak'ta Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştirilecek.



Moderatörlüğünü Zeynep Türkoğlu'nun üstleneceği panelde, kutsal kent Kudüs'ün geçmişi, bugünü ve geleceği, barış teması altında işlenecek.



Edebiyatçı ve yazar Belkıs İbrahimhakkıoğlu ile araştırmacı Musa Biçkioğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı etkinlik saat 19.00'da başlayacak.