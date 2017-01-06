Barışın simgesi "Kudüs" şehri bu panelde konuşulacak



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, düzenlediği programlarla kültür sanat ve fikir hayatımıza katkılar sunmaya devam ediyor. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, asırlar boyunca farklılıklara rağmen bir arada yaşamanın en güçlü örneğini veren ve dört semavî dinin aynı yer buluştuğu barışın simgesi Kudüs şehrinin konuşulacağı bir panel düzenleyecek.

"Barışın Yolu Kudüs'ten Geçiyor" adlı etkinlik, 13 Ocak Cuma günü Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Zeynep Türkoğlu'nun üstleneceği panelde, kutsal kent Kudüs'ün geçmişi, bugünü ve geleceği barış teması ile işlenecek. Programa, Edebiyatçı ve yazar Belkıs İbrahimhakkıoğlu ile araştırmacı Musa Biçkioğlu'nun konuşmacı olarak katılacak. Panelistler, günümüzde insanların en ihtiyaç duyduğu barış ve huzurun yükseldiği bereketli bu kutsal topraklar üzerinde birlik ve beraberliğin nasıl sağlandığı ele alarak günümüze ışık tutacak.

