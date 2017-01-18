Barışın Simgesi Kağıttan Turnalar Pearl Harbor'a Getirildi

ABD ile Japonya arasındaki barış ve uzlaşıyı simgeleyen, aralarında Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin imzaladığı kağıt turnanın da bulunduğu binlerce kağıttan turna, Hawaii'deki Pearl Harbor Ziyaretçi Merkezine getirildi.



ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Park Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Japonya'dan gönderilen aralarında Abe'nin sembolik olarak imzaladığı kağıttan turnanın da bulunduğu binlerce kuşun Pearl Harbor Ziyaretçi Merkezinde sergileneceği bildirildi.



Honolulu internet sitesi Star-Advertiser'ın haberinde, Japonya Başbakanı ve eşi Akie Abe'nin imzaladığı söz konusu kağıttan turnaları sergileyecek olmaktan duyulan onur ifade edildi.



Kağıttan turnalar, ABD'nin 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu 12 yaşındayken hayata gözlerini yuman ve "Sadoko ve Kağıttan Bin Turna Kuşu" adlı eserle savaşın sembollerinden biri haline gelen Sadako Sasaki'nin yeğeni Yuji Sasaki tarafından Hawaii'ye getirildi.



Radyasyonun etkisiyle 1954'te lösemiye yakalanan Sasaki, hastalığını yenmek için Japon efsanesine göre kağıttan turnalar yapmaya başladı.



İnanışa göre bin turna katlamayı başarırsa iyileşeceğine inanan Sasaki, 25 Ekim 1955'te 644. turnayı katlarken hayata gözlerini yumdu. Küçük kızın arkadaşları, eksik kalan 356 turnayı onun yerine tamamlayıp Sasiki adına dernek kurdu.



Sasiki'den sonra kağıttan turnalar Japonya'da barışın simgesi haline geldi.



Bir ilki gerçekleştirerek 7 ay önce Hiroşima'yı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 28 Aralık'ta, 75 yıl önce Pearl Harbor baskınının yapıldığı yerde bir araya gelmişti. İki lider, Pearl Harbor saldırısında hayatını kaybedenler anısına USS Arizona Anıtı'na çelenk bırakmıştı.



Şinzo Abe'nin ziyaretinin amacının "özür dilemek" olmadığı, Pearl Harbor'da hayatını kaybedenleri anmak olduğu açıklanmıştı.



Japonya'nın eski lideri Şigeru Yoşida, 1951'de saldırıda ölenlerin anısına yapılan Arizona Anıtı henüz inşa edilmemişken Pearl Harbor'ı ziyaret etmişti. Japonya'nın 1941'deki saldırısından bu yana üssü ziyaret eden görevdeki ilk Japonya başbakanı olan Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasında uzlaşma mesajı göndermek istediğini belirtmişti.



Japonya'nın 75 yıl önce Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yaptığı saldırıda ABD'nin yaklaşık 2 bin 400 askeri ölmüştü. ABD, Japonya'nın Pearl Harbor saldırısının ardından savaşa girmişti. ABD'nin, Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarının etkisiyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Japonya, bombaların atılmasından birkaç gün sonra İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmişti.