Barışın çocukları, İstanbul turu yaptı

Dünya çocukları "Barış" için İstanbul'da buluştu



İSTANBUL - 8'inci Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul turuna çıkarıldı. Farklı dillere, geleneklere ve göreneklere sahip olmalarına rağmen hep birlikte paylaşmanın ve mutlu olabilmenin örneğini gösteren çocuklar doyasıya eğlenirken dünyaya barış mesajları verdi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajı vermek için Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul'da buluştu. "Direniş Ülkelerinin Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler'de Pişiriyoruz" sloganıyla Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Kolombiya, Kosova, Sudan, Suriye'den Türkiye'ye gelen yaklaşık 100 çocuk rehberler eşliğinde İstanbul turuna çıkarıldı. Ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla Kazlıçeşme'den Marmaraya binen çocuklar Üsküdar'da kendilerini bekleyen tekneye binerek boğaz turu yaptı. Boğazın eşsiz manzarasında İstanbul'u turlayan çocuklar Kızkulesi'ni, Suada'yı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de görerek boğazın temiz havasını aldılar. Çocuklar, İstanbul Boğazı'nı hayranlıkla izlerken ortaya çıkan sevimli yunuslar ise çocukların ilgi odağı oldu. İstanbul'un eşsiz yapılarının bol bol fotoğrafını çeken çocuklar doyasıya eğlendi.

Dünyanın dört bir yanından çocuklar bir yandan ellerinde ülkelerinin bayrakları olan dövizleri taşırken bir yandan da kendilerine has halk oyunları oynadı. Kimi çocuklar rehberleriyle birlikte saz eşliğinde şarkılar söylerken kimilerinin de çalan şarkılarla yöresel figürlerini sergileyerek dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Farklı dillere, geleneklere ve göreneklere sahip olmalarına rağmen hep birlikte paylaşmanın ve mutlu olabilmenin örneği olan çocuklar dünyaya barış mesajları verdi. Ayrıca çocuklar hep bir ağızdan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya kendilerini İstanbul'da ağırladıkları için teşekkür etti.

"Filistin kültürünü temsil ediyorum"

İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Filistin'den Türkiye'ye gelen Dunia Ashqar, "Filistin kültürünü temsil ediyorum. Türkiye'yi geziyorum, çocuklarla mutluyum. Fotoğraflar çektik" dedi.

"Türkiye'ye yine gelmek, gezmek isterim"

İstanbul'a gelerek aynı zamanda birçok arkadaş da edindiğini söyleyen ve Afganistan'dan gelen Zuhra Gunehs, "Buraya 23 Nisan'ı kutlamaya geldik. Çok güzel burası, başka ülkelerden gelen çocuklarla tanıştık. Güzelmiş Türkiye, harika. Türkiye'ye yine gelmek, gezmek isterim" diye konuştu.

"Burayı iyi buldum, çok güzelmiş"

Farklı ülkelerden gelen birçok çocukla tanıştığı ve arkadaş olduğu için çok sevindiğini dile getiren Afganistanlı Shahira Ahmadi, "Burayı iyi buldum, çok güzelmiş. Hoşuma geldi, çok güzel hissediyorum. Yine gelmek isterim burayı çok beğendim.

Bir hafta sürecek olan festival kapsamında çocukları birçok etkinlik daha bekliyor.

(HK-HB-