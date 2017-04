Barisic: 'Hedefimiz Ligi İlk 10 İçinde Bitirmek'

- Barisic: "Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek"



KARABÜK - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Fenerbahçe maçından aldıkları mağlubiyetten dolayı mutsuz ve umutsuz olmadığını söyledi. Barisic, oyunlarını geliştirerek ligi ilk 10 sırada bitirmek istediklerini belirtti.

Süper Lig'in 27. haftasında Cuma günü Bursaspor'a konuk olacak Kardemir Karabükspor hazırlıkları sürdürdü. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stad'ında Zoran Barisic yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Traore ve Latovlavici ile izinli olan Seleznov katılmazken, Zec takımdan ayrı düz koşu çalışma yaptı.

"Bursa biraz baskı altında"

İdmanın basına açık bölümünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Zoran Barisic, Fenerbahçe maçında ciddi anlamda iyi mücadele ederek iyi oynadıklarını söyleyerek, "Oyuncular saha içinde iyi mücadele ettiler. Tek eksiğimiz bizim şansımızdı ve Fenerbahçe bizden daha şanslıydı. Bursaspor maçında sakat ve cezalı oyuncularımız var. Sakatlarımızın eksikliğini takım halinde atlatarak üstesinden gelmek istiyoruz. Bursaspor biraz baskı altında bulunduğu konum itibari ile. Aramızda pekte puan farkı yok. Biz iyi oynayıp mücadele ediyoruz. Bursaspor takımı da güçlü bir ekip her ne kadar baskı altında olsalar da. Fenerbahçe maçında nasıl oynadıysak Bursa maçında da aynı şekilde oynayarak evimize 3 puan ile dönmek istiyoruz" dedi.

Hedefinin ligi ilk 10 içinde bitirmek olduğunu ve iyi yolda olduklarını da kaydeden Barisic, "Takımlar arasında pek bir uçurum yok aslında. Her takım her takımı yenebiliyor. Sadece ilk üç veya dört takım farklı gidiyor. Nasıl Fenerbahçe ve Başakşehir'i yenecek durumda iken, Gençlerbiliği ve Adanaspor'a da kaybet durumu da söz konusu olabiliyor. Aramızda bir fark yok aslında. Hedefimiz oyunumuzu geliştirerek ligi ilk 10 içinde bitirebilmek" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı-mavili ekip daha sonra basına kapalı olarak çift kale taktik idmanı yaptı.