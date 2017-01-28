Barış Manço, Şarkılarıyla Anılacak

7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran unutulmaz sanatçı Barış Manço, 18'inci ölüm yıldönümünde dillerden düşmeyen eserleri ile anılacak. Eğitimden sanata, sağlıktan sosyo-kültürel konulara kadar zengin bir etkinlik takvimi sunan Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenecek konserde, SesVerSus grubu sevilen sanatçının eserlerini, herhangi bir enstrüman olmadan, çok sesli kora halinde a cappella söyleyecek.

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte, Dönence, Kol Düğmeleri, Domates Biber Patlıcan, Gülpembe, Nane Limon Kabuğu, Kara Sevda gibi unutulmaz Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Manço'nun şarkılarının hep bir ağızdan söyleneceği konser, 29 Ocak Pazar günü saat 20.00'de gerçekleşecek.