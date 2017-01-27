Barış Manço, Ölümünün 18. Yılında Anılacak

Pop müzik ve Anadolu rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço, ölümünün 18. yılında Kadıköy'de anılacak.



Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü olan 1 Şubat Çarşamba akşamı, Manço ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenecek.



Gecede "SesVerSus" sahne alacak. Barış Manço şarkılarının söyleneceği "SesVerSus" konserinde Manço'nun oğlu Doğukan Manço da babasının parçalarından oluşan bir performans sergileyecek.



Kadıköy Belediyesinin Manço ailesiyle, Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda'daki ev, her yıl olduğu gibi 31 Ocak'ta saat 24.00'e kadar ziyaretçilerine ücretsiz açık olacak.