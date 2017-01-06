Barış Manço Doğumgünü Kutlaması

Türk müzik tarihinin modern ozanı Barış Manço'yu, 6 Ocak'ta Barış Manço Doğum Günü Kutlaması ile Babylon'da anıyoruz.



Adam olan çocuklar, 18 yıl önce aramızdan ayrılan "Barış Abi"lerinin şarkılarını Babylon'da hep beraber söyleyecek. Gecede, sanatçının 7'den 77'ye herkesin hafızasında iz bırakan şarkılarını, Mete Avunduk ve Mehmet Aslan kendine has üsluplarıyla yeniden düzenleyecek.



Mehmet Aslan



İsviçre doğumlu Mehmet Aslan, Basel'de adım attığı elektronik müzik dünyasında hızla ilerleyerek kendini bir anda Berlin'de buldu. Şimdi ise başta Berlin olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinde modern ritimlerle halk müziği ezgilerini birleştiriyor.



Mete Avunduk



Kaan Çaydamlı ile birlikte Kent FM'in efsaneleşmiş programı "Kaybedenler Kulübü"nden tanıdığımız, Kadıköy'deki Vintage Records'un sahibi Mete Avunduk, 1992'den bu yana devam eden radyoculuk macerası ve plak koleksiyoner kimliğiyle öne çıkıyor. Mete Avunduk Standart FM'de Trip'te geniş arşivini dinleyenlerle paylaşmaya devam ediyor.



22.00 Mete Avunduk



00.00 Mehmet Aslan



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.