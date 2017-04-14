Barış Lıons, Masis Aram Gözbek'le Müzik Konuştu

Almira Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Barış Lions Kulübü üyelerinin yanı sıra Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu'na bağlı kulüp üyeleri de ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Barış Lions Kulübü Başkanı Semra Baykan, kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Barış Lions'un 5 yıldır kesintisiz düzenlediği Barış Festivali'nde bu yıl önceliği eğitime verdiklerini aktaran Baykan, "70 öğrencimizin yazdıkları kompozisyonlar doğrultusunda hayallerini gerçekleştirdik. Dönemimiz boyunca projelerimiz devam edecek" dedi.

ANAHTAR KELİMEMİZ CESARET VE VAZGEÇMEMEK

Müzik alanında genç yaşında hatırı sayılır başarılar elde eden Boğaziçi Caz Korusu Şefi Masis Aram Gözbek de Barış Lions'un konuğu olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Yedi senedir şefliğini üstlendiği koronun kısıtlı imkânlara rağmen dünya çapında önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Gözbek, "Koromuzun anahtar kelimesi cesaret ve vazgeçmemek. Koromuzda daha önce birbirini tanımamış farklı hassasiyetlere sahip kırk korist bir araya gelerek tek ses çıkartıyor. Kişisel ve sivri noktalarımızı bir kenara bırakıp tek vücut olmak için çalışıyoruz. Koromuzu ayakta tutan şey insan sevgisi. İnsanlar bir araya geldiği zaman bir ahenk meydana getiriyor. Hedefimiz Türkiye'ye ve dünyaya bu mucizeyi olabildiğince yaymak" diye konuştu.