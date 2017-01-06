Ünlü sanatçı Barış Kömürcüoğlu, her cumartesi 1C1K Restoran Pub'ta dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Işın Karaca ve Bengü gibi ünlü isimlerinin vokalistliğini yaptım. 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan 1. Popstar Türkiye yarışmasına katıldım, kısa sürede halkın beğenisini kazandım sanırım. Sanırım kazandım diyorum çünkü, kazanmış olmasaydım eğer buralarda olmazdım. Aynı yarışmada seslendirdiğim Türk Pop Müziğinin klasikleri arasında yer alan "Sessiz Gemi" ve "Bu Gece Son" şarkıları uzun süre müzik listelerinde yer aldı. 2005 yılında ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil edecek şarkıyı seçmek için TRT tarafından düzenlenen Türkiye Finalinde, 7 finalist şarkıdan biri olan "Yan Yana" isimli şarkıyla, 2010 Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması Finallerinde bestesi Serpil Gülseli'ye ait olan "Söylenmemiş Aşk" isimli eseri seslendirdim. 2007 yılında müzik direktörlüğünü ve prodüktörlüğünü gerçekleştirdiğim "İz" adlı ilk albümüm müzik marketlerdeki yerini aldı. Mustafa Ceceli, Murat Güneş, Cenk Eroğlu, Erdem Sökmen gibi ülkemizin seçkin müzisyenleriyle, moda da bir ekol haline gelmiş olan Neslihan Yargıcı gibi isimlerle birlikte çalışarak hazırladığımız albümde, güfte ve bestesi bana ait olan 10 adet eserin yanı sıra sizlerin de çok ilgisini çekmiş olan "Sessiz Gemi" şarkısına da yer verdik. Albümün çıkış şarkısı olan "Temenni" isimli esere çektiğimiz video klip, müzik kanallarında yayınlanarak büyük ilgi gördü. Aynı yıl İstanbul FM tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 11. İFA ödüllerinde Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Erkek Sarkıcı Altın Ödülüne layık gördüler. Yurt içi ve yurt dışı konserlerimin yanı sıra, izlenme oranları yüksek TV/Radyo programları ile yüksek tirajlı gazete/dergilere konuk sanatçı olarak katıldım. Sevenlerim tarafından İzmir Atatürk Orman Çiftliğinde 2000 fidanlık "Barış Kömürcüoğlu Hatıra Ormanı" hediye edildi. 2011 yılında, yine büyük emekler harcanarak gerçekleştirilen ikinci albümüm "5 Kalp 1 Nefes" müzik piyasasına girdi. Yapmış oldukları eserlerini benim seslendirmemi isteyen beş müzik aşığı ve üstadının, benimle yola çıkmak istemesi, benim için ayrı onur verici bir olaydı. Albümü çok farklı bir proje haline getirirken, albüm adını da şekillendirmişti."