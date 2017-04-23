Barış İçin Müzik Konseri

Barış için Müzik İstanbul, Barış için Müzik Bursa ve Adalar Çocuk Orkestralarının vereceği 23 Nisan konserinde, 150 çocuk aynı sahnede, klasik batı müziğinin önde gelen bestecilerinden eserler seslendirecek. Zorlu Holding ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin desteğiyle gerçekleştirilecek konserin gişe geliri, daha çok çocuğu müzikle buluşturmaya devam edebilmesi için Barış için Müzik Vakfı'na aktarılacak.



BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI



Barış için Müzik Vakfı, İstanbul'un dezavantajlı bölgelerinden biri olan Edirnekapı'da, imkanları sınırlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi veren bir kurum. Mimar Mehmet Selim Baki'nin gençlik hayali olarak 2005 yılında temelleri atılan Barış için Müzik oluşumu, 2011 yılında Barış için Müzik Vakfı adını aldı. Vakfın oluşturduğu programa katılan 7-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler burada kendilerine sağlanan enstrüman ve eğitmenlerle çok sesli evrensel müzik eğitimi alıyorlar.



Her çocuğun sanata katılım hakkı olduğuna ve bu hakka erişimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine inanan Mehmet Selim Baki ve eşi Dr. Yeliz Baki'nin özverili çalışmalarıyla bugüne kadar 6.000 çocuk ve genç müzikle buluştu. Müziğin iyileştirici, mucizevi gücüyle tanışan çocuklar kendi yaşamlarının değişimine şahit oldular.



Müziği daha çok çocuğa ulaştırma ve barışın sesini müzikle duyurma ilkesiyle 2005 yılında yola çıkan Barış için Müzik Vakfı, Edirnekapı'daki merkez binasında çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra bu eğitim modelinin ülkeye yayılması için İstanbul dışında benzer projelerin başlamasına öncülük ediyor.



Barış için Müzik İstanbul, Barış için Müzik Bursa ve Adalar Çocuk Orkestralarının vereceği 23 Nisan konserinde, 150 çocuk aynı sahnede, klasik batı müziğinin önde gelen bestecilerinden eserler seslendirecek. Konserin gişe geliri, daha çok çocuğu müzikle buluşturmaya devam edebilmesi için Barış için Müzik Vakfı'na aktarılacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu PSM Ana Tiyatro



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 23.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Barış İçin Müzik Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır