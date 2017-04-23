Barış İçin Direnen Çocuklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Barış Bildirisi' Okudu

Barış için direnen çocuklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Barış Bildirisi' okudu



İSTANBUL - Barış için direnen 9 farkı ülkeden gelen 100 çocuk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Barış Bildirisi' okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, barış için direnen 9 farklı ülkeden İstanbul'a gelen barış elçileri 15 Temmuz direnişinin sembol mekanlarından birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ziyaret etti. Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Kolombiya, Kosova, Sudan ve Suriye'den gelen direniş ülkelerinin çocukları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ortak hazırladıkları 'Barış Bildirisi'ni okudu.

"Kardeşliğimiz sonsuza kadar sürsün"

Köprüyü ziyaret eden 100 çocuktan bazıları önce şiir seslendirdi. Çocuklar adına bildiriyi de Türkiye'den Şevval Seferoğlu okudu. Savaşın olduğu ülkelerde çocukları geleceğinin olmadığını ifade eden Seferoğlu şöyle konuştu;

"Barış için direnen ülkelerin çocukları olarak Avrupa ve Amerika'da yaşayan çocuklardan farklı bir dünyada yaşıyoruz. Korku, şiddet, kan ve gözyaşıyla örülü günlük hayatımızda hiç kimse bir sonraki saniyede ne olacağını kestiremez. Çünkü her an bir bombayla veya bir terörist saldırıyla hayatınız bitebilir. Özellikle Irak ve Suriye'de çocuklar okula gitme ve geleceğe hazırlanma gibi hiçbir şansa sahip değildir. Yine barış için direnen ülkelerin çocukları olarak biz hep barış için çalışacağız. Haksızlığa ve adaletsizliğe direneceğiz. Barış bizim yolumuz olacak. Tıpkı 15 Temmuz'da bu köprüde darbeye direnip şehit düşen kardeşlerimiz gibi. Şehitler Köprüsü diğer ülkelerden gelen kardeşlerimizle birlikte Dostluk Köprü'müz olsun. Kardeşliğimiz sonsuza kadar sürsün."

Bildirinin okunmasının ardından direnişin çocukları ellerindeki karanfilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bıraktı.

(SA-ÖFA