Barış İçin Berlin'den Halep'e Yürüyorlar





Suriye'de savaşın son bulmasını isteyen "Halep İçin Sivil Yürüyüş" hareketi, Almanya'nın başkenti Berlin'den yola çıktı.



Barış mesajı taşıyan grubun son durağı Halep olacak: "Şimdi Noel zamanı. Aileyle zaman geçirmek güzel. Ancak dünyanın diğer yerlerindeki zor durumda bulunan insanlara da dikkat çekmemiz gerekiyor. Onların hayatını iyileştirmek için bize de görevler düşüyor."; "Ben Suriyeliyim. Bu durum kişisel olarak beni ilgilendiriyor. Burada yürüyenler insanlıklarını gösteriyor. Ben de buna katkı sağlamak isterim. Dünyanın geri kalanındaki insanlar bilmeli ki Suriye'deki durum gerçekten bir felaket."



Organizatörler yürüyüşün amacının dışına çıkmaması için hiçbir siyasi parti ya da gruptan destek alınmadığını söylüyor.



Günde yaklaşık 20-25 kilometre yürümeyi hedefleyen aktivistler yaklaşık dört ay sonra Halep'e ulaşmayı planlıyor. Yol boyunca konaklanacak yerlerde yapılacak etkinliklerle Suriye'deki yıkım anlatılacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: için Gepost: 26 december 2016